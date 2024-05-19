Татьяна Лаврова отказалась от поста старейшины Ласнамяэ: „Мои слова неправильно поняли“

„Мои слова неправильно поняли, и из-за этого я оказалась под давлением общественности. Я не хочу ставить под удар социал-демократов и мэрию Таллинна и поэтому снимаю свою кандидатуру на пост старейшины Ласнамяэ, - сказала Татьяна Лаврова. - Я бы хотела поблагодарить всех, кто поддержал мою кандидатуру и оказал мне поддержку. Я обязательно продолжу вносить свой вклад в развитие Ласнамяэ, но не в роли старейшины, а как гражданский активист“.

Правление Таллинского округа Социал-демократической партии (СДП) выдвинуло кандидатуру Татьяны Лавровой на пост старейшины столичного района Ласнамяэ в среду, 15 мая.

Партнер соцдемов по таллиннской коалиции, - партия Isamaa, осталась недовольна этим выбором.

„Лаврова по своим взглядам не принадлежит к западному ценностному пространству и не противостоит влиянию России, а, напротив, на протяжении многих лет она последовательно помогала распространять в эстонской столице пророссийские настроения и служила интересам путинистов“, - заявила председатель столичного округа Isamaa Рийна Солман.

„Isamaa помогла свергнуть Центристскую партию в Таллинне и сформировать новую городскую управу прежде всего для того, чтобы в Таллинне появилась проэстонская городская управа, которая прекратит русификацию эстонской столицы, - добавила она. - Мы не хотим строить в Ласнамяэ маленькую Россию“.

Татьяна Лаврова - одна из инициаторов Дня полезных дел „Teeme Ära“ и Всемирного дня чистоты, автор логотипа Teeme Ära. Была ведущим и редактором рубрики „Зеленая среда“ в утренней программе ETV+, журналистом-редактором еженедельника „День за днём“. Написала семь пьес и несколько сказок для детей.

На данный момент, согласно данным Коммерческого регистра, Татьяна Лаврова беспартийная, хотя в недавнем интервью она сказала, что собирается вступить в ряды социал-демократов.

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