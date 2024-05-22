ФОТО | Началось перезахоронение останков советских солдат. Сегодня на военном кладбище работает экскаватор

Доступ к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы был невозможен, так как могилы расположены на всей территории перед памятником. Для того чтобы открыть доступ, нужно перезахоронить останки 38 советских солдат. Год назад специалисты планировали перезахоронить останки 16 солдат и хотели закончить работы до 9 мая.

Теперь останки будут перезахоронены на другом участке кладбища Сил обороны, сообщил Эстонский военный музей. Это могилы советских воинов, однако, как утверждает директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль, по смыслу закона речь идет о могилах мирных жителей. „Их перезахоронение совершенно законно. Для нас эта тема, пожалуй, несколько деликатная, потому что этим не так уж и много занимаются. Но в других странах, в Европе, перезахоронения на кладбищах довольно распространены“.

Перед началом раскопок протоиерей Эстонской апостольской православной церкви отец Александр прочитал заупокойную молитву.

Как отметил директора Эстонского военного музея Хеллар Лилль, раскопки займут примерно неделю, после чего можно будет приступить к восстановлению пути. „Во время перезахоронения с останками будут обращаться достойно, принимая во внимание религиозную и культурную принадлежность павших, – сказал Лилль. – Раскопки начались с заупокойной молитвы и будут проводиться в соответствии со всеми обычаями“.

Планирование места захоронения и памятника кавалерам ордена Креста Свободы началось в 1935 году. Памятник, спроектированный скульптором Юханом Раудсеппом, был завершен в 1940 году, но до его официального открытия началась оккупация, а сам памятник снесли в 1950 году. В течение 1960-х и 1970-х годов похороненные здесь кавалеры ордена Креста Свободы были перезахоронены.

Реставрационные работы по восстановлению памятника по рисункам Юхана Раудсеппа начались в 1994 году. Гранитная часть Креста Свободы была найдена на кладбище в 1962 году и была скрыта до 1995 года, когда ее добавили к памятнику, подлежащему реставрации.

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