38 советских военнослужащих будут перезахоронены, чтобы открыть доступ к памятнику

В понедельник, 20 мая, Эстонский военный музей начал работы на кладбище Сил обороны в Таллинне по восстановлению мемориального поля и дороги, ведущей к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы Эстонии, в связи с чем осуществляется перезахоронение останков 38 советских военнослужащих, похороненных перед памятником.

Доступ к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы, который был возведен в 1940 году, снесен в 1950 году и восстановлен в 1998 году, был до сих пор невозможен, так как вся территория перед памятником занята могилами советских военнослужащих. Теперь они будут перезахоронены на другом участке кладбища Сил обороны.

Директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль сообщил, что раскопки займут примерно неделю, после чего можно будет приступить к восстановлению дороги.

„Мы будем достойно относиться к этим останкам при перезахоронении, принимая во внимание религиозную и культурную принадлежность погибших“, заявил Лилль. „Раскопки начались с молитвы за усопших и проводятся в соответствии со всеми обычаями“.

Планирование места для захоронения и памятника кавалерам ордена Креста Свободы на кладбище Сил обороны началось в 1935 году. Памятник, созданный скульптором Юханом Раудсеппом, был завершен в 1940 году, но в связи с началом оккупации его торжественное открытие так и не состоялось. В течение 1960-х и 1970-х годов похороненные здесь кавалеры ордена Креста Свободы были перезахоронены.

Реставрация памятника началась в 1994 году по рисункам Юхана Раудсеппа. Гранитная часть Креста Свободы была найдена на кладбище в 1962 году и спрятана до 1995 года, когда ее добавили к реставрируемому памятнику.

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