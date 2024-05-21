Айво Петерсона не выпустят из тюрьмы, если он пройдет в Европарламент

Айво Петерсон находится за решёткой с весны 2023 года. Он обвиняется в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Это не помешало партии Koos зарегистрировать его на выборы в Европейский парламент. К тому же, по лотерее ему достался первый номер. По рейтингу Norstat, он занимает 8 место среди самых популярных кандидатов от Эстонии. Он обогнал Юри Ратаса, Яну Тоом и Ханно Певкура.

Cогласно Закону о выборах в Европарламент, баллотироваться не может человек, которого признали виновным за преступление и он отбывает наказание в тюрьме. Решения суда по делу Петерсона еще не было, его только подозревают в госизмене.

Однако, по словам председателя избирательной комиссии Оливера Казе, Петерсона не выпустят из тюрьмы автоматически, если он пройдет в Европарламент. „Уголовное разбирательство продолжится, - ответил Казе RusDelfi. - Если человек будет осужден уже после избрания в Европарламент, его полномочия прекращаются“.

У депутатов Европарламента такой же иммунитет, как и у членов Рийгикогу. Закон о статусе членов Рийгикогу и Уголовно-процессуальный кодекс требуют подачи заявления о лишении иммунитета и положительного решения об этом для совершения процессуального действия в уголовном процессе или составления обвинительного заключения.

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