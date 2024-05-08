ГРАФИКИ | Рейтинг популярности кандидатов в Европарламент: центристы рискуют остаться без мандата

Самой популярной партией является СДПЭ (21,4%), за ней следуют Партия реформ (19,3%) и EKRE (17,9%). На опрос ответили 3503 граждан, обладающих правом голоса.

Респондентов попросили сказать, какого кандидата они бы предпочли, если бы выборы в Европарламент состоялись в следующее воскресенье. За тремя наиболее популярными кандидатами следуют Рихо Террас (7,9%), Михаил Кылварт (6,1%) и Урмас Рейнсалу (5,4%). Среди независимых кандидатов самым популярным является Танель Тальве (1,6%).

Самые большие изменения по сравнению с апрельским рейтингом произошли в поддержке Центристской партии. Важную роль в этом играет партия КООS, единственный кандидат от которой Айво Петерсон имеет поддержку 3%. Подавляющее большинство этой поддержки исходит от избирателей-неэстонцев. Поддержка Яны Тоом за месяц упала с 3,5% до 2,2%.

„Если еще несколько недель назад казалось, что на выборах в Европарламент сюрпризов не ожидается, то сейчас для некоторых политических партий ситуация стала несколько более напряженной, а для некоторых более безопасной. Самое важное изменение в поддержке касается Центристской партии. Их общая поддержка на выборах в Европарламент упала примерно на полтора процентных пункта (сейчас 9,4%)“, — сказал профессор Института политических исследований имени Йохана Шютте Тартуского университета Мартин Мёльдер.

„На данный момент Центристская партия примерно с равной вероятностью может как потерять свое место, так и сохранить его. Судьбу Центристский партии в существенной степени определяет обвиняемый в госизмене Айво Петерсон и его партия „Кооs“, поддержка которой достигает трех процентов“, — пояснил эксперт.

По остальным партиям, отметил он, существенных изменений по сравнению с предыдущим предвыборным опросом не произошло.