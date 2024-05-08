ГРАФИКИ | Рейтинг популярности кандидатов в Европарламент: центристы рискуют остаться без мандата(26)
По данным опроса предпочтений перед выборами в Европейский парламент, проведенного в сотрудничестве MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательской компании Norstat Eesti AS, Марину Кальюранд поддерживают 17,1%, Урмаса Паэта – 14,8% и Яака Мадисона - 11,4% граждан, имеющих право голоса.
Самой популярной партией является СДПЭ (21,4%), за ней следуют Партия реформ (19,3%) и EKRE (17,9%). На опрос ответили 3503 граждан, обладающих правом голоса.
Респондентов попросили сказать, какого кандидата они бы предпочли, если бы выборы в Европарламент состоялись в следующее воскресенье. За тремя наиболее популярными кандидатами следуют Рихо Террас (7,9%), Михаил Кылварт (6,1%) и Урмас Рейнсалу (5,4%). Среди независимых кандидатов самым популярным является Танель Тальве (1,6%).
Самые большие изменения по сравнению с апрельским рейтингом произошли в поддержке Центристской партии. Важную роль в этом играет партия КООS, единственный кандидат от которой Айво Петерсон имеет поддержку 3%. Подавляющее большинство этой поддержки исходит от избирателей-неэстонцев. Поддержка Яны Тоом за месяц упала с 3,5% до 2,2%.
„Если еще несколько недель назад казалось, что на выборах в Европарламент сюрпризов не ожидается, то сейчас для некоторых политических партий ситуация стала несколько более напряженной, а для некоторых более безопасной. Самое важное изменение в поддержке касается Центристской партии. Их общая поддержка на выборах в Европарламент упала примерно на полтора процентных пункта (сейчас 9,4%)“, — сказал профессор Института политических исследований имени Йохана Шютте Тартуского университета Мартин Мёльдер.
„На данный момент Центристская партия примерно с равной вероятностью может как потерять свое место, так и сохранить его. Судьбу Центристский партии в существенной степени определяет обвиняемый в госизмене Айво Петерсон и его партия „Кооs“, поддержка которой достигает трех процентов“, — пояснил эксперт.
По остальным партиям, отметил он, существенных изменений по сравнению с предыдущим предвыборным опросом не произошло.
„Глядя на поддержку кандидатов по отдельности, можно увидеть существенные различия в каждой партии. Почти вся поддержка социал-демократов сейчас приходится только одного кандидата (Кальюранд). То же самое в настоящее время справедливо и для Партии реформ (Паэт). При этом у EKRE (Мадисон и Хельме) и Центристской партии (Кылварт и Тоом) есть по два более-менее сильных кандидата, учитывая общий уровень поддержки партии, а у Isamaa сильных кандидатов трое (Террас, Рейнсалу и Ратас)“, — добавил Мёльдер.