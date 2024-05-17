Глава МИД Эстонии ответил на угрозы Рамзана Кадырова

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в четверг опубликовал в Telegram пост с призывом нанести ракетный удар по Эстонии. Политик был возмущен принятым в среду в Эстонии законом, который позволяет использовать активы российских граждан, замороженные на основании международных санкций, для компенсации ущерба, причиненного Украине войной.

В своем посте Кадыров отметил, что Эстония всегда отличалась антироссийской политикой. „Но спокойно наблюдать, как под боком пыжится и тужится сосед, мечтая нанести максимум вреда твоей стране, мы тоже не имеем права, — написал он, добавив, что на такие шаги нужно реагировать решительно и жестко. — Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара!“

Обращаясь к России, Кадыров заявил, что „не стоит на все это смотреть, стиснув зубы, терпеливо или великодушно“. „Уверен, результативные прилеты нескольких условных „Кинжалов“ быстро приведут в чувство наиболее „горячие“ эстонские головы“, — заключил он.

„Это очень ясно показывает, что мы идем по единственно правильному пути“, — сказал об угрозе Кадырова министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он напомнил, что подобные шаги Эстонии всегда сопровождались болезненной реакцией со стороны России. „Нет большой разницы, говорит ли это лидер чеченцев, это все одна группировка“, — добавил Цахкна.

Цахкна пояснил, что Эстония хочет создать казус, согласно которому можно использовать замороженные активы России уже во время войны и передать их в поддержку Украины. И если еще полгода назад предложение Эстонии было встречено не так тепло, то сейчас все изменилось, и значительная часть пакетов помощи США Украине также состоит из российских активов.

„Это одна из самых болезненных вещей, которых боится Путин“, — добавил министр. Он заявил, что ко всем угрозам следует относиться серьезно, но Эстония будет продолжать этот путь. „Наша задача — привлечь Путина к ответственности и помочь Украине“, — подчеркнул Цахкна.