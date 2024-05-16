Кадыров пригрозил Эстонии ракетным ударом после принятия закона о возможной передаче Украине российских активов

„Считаю, что на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний - решительно и жестко. Активы России за рубежом - это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара“, - написал Кадыров.

Кадыров уже угрожал другим странам. Так, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину он заявлял, что на месте президента России „давно бы забрал Украину“, а впоследствии грозил президенту Украины Владимиру Зеленскому „необратимыми последствиями“ и кровной местью. Также он пригрозил взять Польшу „всего за шесть секунд“ – поводом стал инцидент в Варшаве, когда российского посла Сергея Андреева облили красной краской.

Глава Чечни в целом известен своими жестокими и воинственными высказываниями. Например, в октябре глава Чечни, говоря о несанкционированных митингах, рекомендовал сотрудникам правоохранительных органов стрелять на поражение по тем, кто не среагировал на предупредительные выстрелы. В декабре Кадыров, комментируя избиение арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля, заявил, что было бы хорошо, если бы его 16-летний сын Адам убил Журавеля.

В последнее время СМИ пишут о том, что состояние здоровья Кадырова стремительно ухудшается. Так, по мнению журналистов „Новой газеты Европа“, ситуация со здоровьем президента Чечни настолько серьезная, что на смену ему даже готовится командир чеченского добровольческого объединения спецназа „Ахмат“ генерал-майор Апти Алаудинов. Подробнее о болезни Кадырова - здесь.

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