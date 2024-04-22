„Новая Газета-Европа“ утверждает, что Кадыров тяжело болен и ему готовят замену

В это и без того непростое время Кремль столкнулся с проблемой, которую сам себе создал, выстроив в Чечне жесткую и одновременно очень хрупкую модель единоличной власти. Но состояние здоровья 47-летнего Рамзана Кадырова не оставляет надежд на его излечение, и сейчас Москве нужно оперативно решать, как сохранить стабильность после того, как не станет жестокого чеченского диктатора.

Простого решения у этой проблемы нет: ни один из присутствующих в публичном поле приближенных „падишаха“ не способен стать его точной копией и управлять регионом по кадыровской модели. "Второго Кадырова не будет — это понимает и Москва, и ближайшие сподвижники главы Чечни, и члены его семьи, в кровь бьющиеся за руководящие позиции в республике“, - пишет „Новая газета Европа“.

Именно с сентября прошлого года в администрации президента России начали разрабатывать сценарий на случай вынужденной смены власти в Чечне.

Чтобы хоть как-то снизить градус дискуссии на тему „смертельно больного Кадырова“, стартовала весьма мощная пиар-компания федерального уровня. В ней были задействованы топовые российские политики, включая президента России, который за прошлый год четыре раза лично подключался к спасению „умирающего“ в информационном поле Кадырова, втискивая в свой президентский график то встречу со старшим сыном чеченского лидера, то с ним самим. Поводы для встреч были весьма надуманными и совершенно не обязательными (учитывая состояние Кадырова, еле-еле читающего по бумажке доклад на тему социального процветания Чечни). Впрочем, иногда Путин и Кадыров встречались вообще без всякого повода, просто чтобы сделать совместное селфи, которое потом глава Чечни публиковал в своем телеграме, когда его в очередной раз уличали в странном исчезновении с горизонта большой политики.