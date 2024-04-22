„Новая Газета-Европа“ утверждает, что Кадыров тяжело болен и ему готовят замену
„Новая газета Европа“ подготовила масштабное исследование политического ландшафта Чечни последних лет. Сегодня журналисты опубликовали первую его серию, в которой рассказывают о том, почему Рамзан Кадыров так часто пропадает из публичного поля и кому из его соратников удалось убедительно сыграть в этих обстоятельствах роль „хорошего чеченца“.
В это и без того непростое время Кремль столкнулся с проблемой, которую сам себе создал, выстроив в Чечне жесткую и одновременно очень хрупкую модель единоличной власти. Но состояние здоровья 47-летнего Рамзана Кадырова не оставляет надежд на его излечение, и сейчас Москве нужно оперативно решать, как сохранить стабильность после того, как не станет жестокого чеченского диктатора.
Простого решения у этой проблемы нет: ни один из присутствующих в публичном поле приближенных „падишаха“ не способен стать его точной копией и управлять регионом по кадыровской модели. "Второго Кадырова не будет — это понимает и Москва, и ближайшие сподвижники главы Чечни, и члены его семьи, в кровь бьющиеся за руководящие позиции в республике“, - пишет „Новая газета Европа“.
Именно с сентября прошлого года в администрации президента России начали разрабатывать сценарий на случай вынужденной смены власти в Чечне.
Чтобы хоть как-то снизить градус дискуссии на тему „смертельно больного Кадырова“, стартовала весьма мощная пиар-компания федерального уровня. В ней были задействованы топовые российские политики, включая президента России, который за прошлый год четыре раза лично подключался к спасению „умирающего“ в информационном поле Кадырова, втискивая в свой президентский график то встречу со старшим сыном чеченского лидера, то с ним самим. Поводы для встреч были весьма надуманными и совершенно не обязательными (учитывая состояние Кадырова, еле-еле читающего по бумажке доклад на тему социального процветания Чечни). Впрочем, иногда Путин и Кадыров встречались вообще без всякого повода, просто чтобы сделать совместное селфи, которое потом глава Чечни публиковал в своем телеграме, когда его в очередной раз уличали в странном исчезновении с горизонта большой политики.
Однако журналисты „Новой газеты Европа“ считают, что ситуация со здоровьем президента Чечни действительно серьезная. И на смену ему готовится командир чеченского добровольческого объединения спецназа „Ахмат“ генерал-майор Апти Алаудинов, получивший это воинское звание, как и звезду Героя России, в украинских окопах. На съезде „Единой России“ в декабре он, по словам журналистов, предстал перед публикой цивилизованным чеченским силовиком. „От чего мы за последние 17 лет почти отвыкли, - констатирует издание. - Он артистично и точно использовал трибуну съезда „Единой России“, сигнализируя аудитории: „Я — хороший чеченец!“ Что интересно, рассуждая вслед за Путиным о традиционных ценностях и, конечно же, о религии, Алаудинов пять раз подчеркнуто употребил слово „бог“. Слово „Аллах“ он в своем выступлении использовал только один раз, да и то сделал это скорее вынужденно, когда под аплодисменты закончил речь обязательной для всех кадыровцев речевкой: „Ахмат — сила. Россия — мощь. Аллаху Акбар“.
Полностью расследование читайте здесь.
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