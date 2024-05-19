Большинство вакансий для украинских беженцев – в клининге и сфере общественного питания

Если в 2022 году украинки были готовы браться за любую работу, то сейчас ситуация изменилась. Тогда, два года назад, эстонские работодатели выражали заметную заинтересованность в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Многие из тех, кого разместили в отелях, нашли работу там же, буквально через неделю после прибытия в Эстонию.

По мнению специалистов, если сравнивать со всем рынком труда, то граждан Украины больше среди неквалифицированных рабочих, квалифицированных рабочих и ремесленников, меньше — среди менеджеров и ведущих специалистов. Украинские военные беженцы имеют относительно высокий уровень образования, однако отсутствие языковых навыков и острая необходимость зарабатывать на жизнь могут заставить вынужденных переселенцев соглашаться на работу, не соответствующую их квалификации и уровню образования.

Эстонское государство с самого первого дня войны содействует тому, чтобы беженцы от войны в Украине могли скорее адаптироваться в Эстонии и справляться с повседневной жизнью до тех пор, пока не появится возможность вернуться домой. Государство предусмотрело различные пособия для вынужденных переселенцев, бесплатное жилье, компенсации и выплаты, продуктовую помощь. Почти сразу же после начала войны Касса по безработице Эстонии создала специальный сайт по поиску работы для беженцев из Украины. Причем предлагали не только простую работу, но и квалифицированную — в IT-сфере, в больницах. Однако сейчас цифры сократились и здесь, на сайте кассы, предлагается около 2,5 тысяч вакансий, но лишь 775 предполагает знание только украинского и русского. Для сравнения – в середине 2022 года вакансий было около 7 тысяч.

Большинство предлагаемых вакансий на данный момент – в клининге, обслуживании клиентов в сфере общественного питания.