Человек с эстонским гражданством погиб в Украине, воюя на стороне России. Будет ли Эстония выплачивать компенсацию его семье?

„Гражданство не играет роли при назначении пенсии по потере кормильца, – сообщает советник по коммуникации Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж. – Если у кормильца к моменту смерти имеется необходимый в Эстонии для этого пенсионный стаж, то мы выплачиваем его иждивенцам пенсию по утрате кормильца вне зависимости от его гражданства“.

Круг лиц, имеющих право на пенсию по потере кормильца, указан в четвертом параграфе Закона о государственном пенсионном страховании.

Что касается двойного гражданства, то о нем Департамент социального страхования не знает и не контролирует, поскольку оно не имеет значения для назначения пенсии.

Стоит также напомнить, что согласно эстонскому Закону о гражданстве двойное гражданство в Эстонии запрещено и проверяющими это ведомствами являются Министерство внутренних дел и Департамент полиции и погранохраны.

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