ВИДЕО | Кая Каллас о допбюджете: к сожалению, все сваливается на наши плечи

Премьер-министр Кая Каллас сказала Delfi, что министр финансов Март Вырклаэв сегодня днем пообещал направить министрам новый обзор дополнительного бюджета. Относительно конкретных мер Каллас была немногословна.

„Для меня нет смысла сейчас приводить какие-то вещи, пока у нас не будет реального соглашения и понимания того, что все партнеры это поддержат. Если послушать сегодняшнюю пресс-конференцию, то мне кажется, что один из партнеров по коалиции все-таки не понял необходимости навести порядок в госбюджете“, - сказала премьер.

По ее словам, между партнерами по коалиции есть точки соприкосновения, и предпринимаются попытки разобраться в проблемных областях: „Просто, к сожалению, это как-то сваливается на наши плечи. Все говорят, чего нельзя, чего нельзя, чего нельзя, но альтернативы никто не предлагает. Это приходится делать нам“.

По словам Каллас, у партнеров по коалиции существует единое понимание относительно необходимости общих сокращений, таких как уменьшение расходов на рабочую силу, хозяйственных расходов, расходов на деятельность, но, послушав сегодняшние заявления, она все-таки не уверена в этом.

Каллас сказала, что если дополнительный бюджет удастся согласовать в течение этой недели, то останется неделя на доработку, и затем, когда Рийгикогу соберется вновь, его можно будет туда передать.

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Ляэнеметс: более богатые люди должен вкладывать больше

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал Delfi, что имеется соглашение о примерно 90 миллионах евро из общего дефицита в размере 170 миллионов евро. „Я уже говорил, что если мы увеличили расходы, то мы должны и покрыть их доходами. Если мы говорим о доходах, то это налоговые поступления. Это было бы справедливо, и если мы говорим о налоговых доходах, то нужно брать там, где деньги есть“.