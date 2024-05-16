Кандидат на пост старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова: „Мне было важно, что я никому не перехожу дорогу“

„Евгений Осиновский, социал-демократ и мэр Таллинна, в мае предложил мне стать старейшиной в Ласнамяэ. Это огромная отвественность и новые для меня условия работы, - написала Татьяна Лаврова на своей странице в Facebook. - Решение нужно было принимать достаточно быстро. На одной чаше лежали личная свобода, накатанная колея и спокойная жизнь, а на другой неизвестность, прыжок на много тысяч километром из зоны комфорта (как-то так сейчас ощущается), но и большие возможности. Гораздо большие возможности для реализации своих задумок, чем были до сих пор.

Я выросла в Ласнамяэ и, думаю, „вывести“ Ласнамяэ из меня невозможно - я люблю и понимаю и район, и людей в этом районе. Я по натуре миротворец и тот, кто ищет и чаще всего находит возможности для конструктивной объединяющей и развивающей деятельности. Все, что я делала в своей жизни, я делала для людей и с людьми, будь то преподавание, работа в медиа, в масштабных проектах, как EV100 или организация Всемирного дня чистоты, в социальных проектах, как программа STEP, и т.п.

При принятии решения мне было важно, что я никому не перехожу дорогу. На эту должность меня пригласили, когда она уже была свободна. И я приняла ее, потому что хочу использовать свои знания и опыт на благо людей. Приоритеты пока что определила как образование, душевное здоровье и окружающая среда. Позже напишу, что под этим понимаю. Приоритеты, как вы понимаете, это не только эти три темы, но это то, что важно для меня в контексте тех знаний и навыков, которыми я обладаю.

Вступление в должность подразумевает и вступление в партию. Вчера социал-демократы единогласно утвердили меня в статусе кандидата на должность старейшины Ласнамяэ. Я очень благодарна за такую возможность и доверие. Жизнь покажет, какой из меня выйдет старейшина. Я иду на эту работу с надеждой, что смогу быть полезна здесь и сейчас в тех условиях, в которых мы оказались.