Соцдемы предложили на пост старейшины Ласнамяэ Татьяну Лаврову

„Татьяна Лаврова долгое время ведет активную деятельность в различных неправительственных организациях и зарекомендовала себя в роли активного лидера, который умеет привлекать людей. Под ее руководством благодаря гражданским инициативам была улучшена жилая среда в том числе и в Ласнамяэ. Как человек он является строителем мостов между различными сообществами. Для нее важно создавать равные возможности независимо от социального фона человека“, - заявила председатель Таллиннского округа СДП Мадле Липпус.

„Мое сердце полно благодарности Ласнамяэ, потому что именно здесь я прожила большую часть своей жизни, сделала свои первые шаги, окончила Ласнамяэскую русскую гимназию, начала работать в Социальном центре учителем во время учебы в университете. В Ласнамяэ живут обе бабушки моего ребенка, а также много друзей и хороших знакомых. Моими приоритетами в Ласнамяэ являются образование, психическое здоровье и окружающая среда. Для меня большая честь служить жителям Ласнамяэ. Большое спасибо за доверие!“ - сказала Лаврова.

Татьяна Лаврова - одна из инициаторов Дня полезных дел „Teeme Ära“ и Всемирного дня чистоты, автор логотипа Teeme Ära. Была ведущим и редактором рубрики „Зеленая среда“ в утренней программе ETV+, журналистом-редактором еженедельника „День за днём“. Написала семь пьес и несколько сказок для детей.

На данный момент, согласно данным Коммерческого регистра, Татьяна Лаврова беспартийная.

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