Советник президента: я хотел сказать, что Эстония не исключает ни одного варианта помощи Украине

Советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл сказал Delfi, что не говорил никому из журналистов, что правительство Эстонии в настоящее время решает вопрос отправки наших подразделений в Украину.

„Мой посыл заключается в том, что Эстония не исключает ни одного варианта помощи Украине. Все варианты помощи Украине по-прежнему обсуждаются. Ни у нас, ни у наших союзников не должно быть никаких ограничений в вопросе помощи Украине, потому что их установка [ограничений], что мы будем помогать Украине до сих пор и ни шагу дальше, только поможет России продолжать свою агрессию. Поэтому само собой разумеется, что мы и наши союзники анализируем разные сценарии“, — пояснил он.

По словам Ролла, наиболее актуальными вопросами в повестке дня правительства сейчас является продолжение и расширение международной поддержки помощи Украине, вооружение, боеприпасы, обучение украинцев и продолжение политической и экономической изоляции России. При этом он отметил, что это не окончательный список и в будущем он может измениться.

„Я придерживаюсь мнения, что на уровне идеи отправка подразделений в Украину для выполнения вспомогательных задач имеет практический и военный смысл, поскольку это высвободит украинских солдат для выполнения задач на передовой, — сказал Ролл. — Было бы хорошо, если бы обсуждения и решения были скоординированы с союзниками“.

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