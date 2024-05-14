Советник президента: я хотел сказать, что Эстония не исключает ни одного варианта помощи Украине
По словам советника президента ЭР Мадиса Ролла, он не говорил ни одному из журналистов, что правительство Эстонии сейчас рассматривает возможность отправки войск в Украину.
Советник президента по вопросам безопасности Мадис Ролл сказал Delfi, что не говорил никому из журналистов, что правительство Эстонии в настоящее время решает вопрос отправки наших подразделений в Украину.
„Мой посыл заключается в том, что Эстония не исключает ни одного варианта помощи Украине. Все варианты помощи Украине по-прежнему обсуждаются. Ни у нас, ни у наших союзников не должно быть никаких ограничений в вопросе помощи Украине, потому что их установка [ограничений], что мы будем помогать Украине до сих пор и ни шагу дальше, только поможет России продолжать свою агрессию. Поэтому само собой разумеется, что мы и наши союзники анализируем разные сценарии“, — пояснил он.
По словам Ролла, наиболее актуальными вопросами в повестке дня правительства сейчас является продолжение и расширение международной поддержки помощи Украине, вооружение, боеприпасы, обучение украинцев и продолжение политической и экономической изоляции России. При этом он отметил, что это не окончательный список и в будущем он может измениться.
„Я придерживаюсь мнения, что на уровне идеи отправка подразделений в Украину для выполнения вспомогательных задач имеет практический и военный смысл, поскольку это высвободит украинских солдат для выполнения задач на передовой, — сказал Ролл. — Было бы хорошо, если бы обсуждения и решения были скоординированы с союзниками“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.