СМИ: Правительство ЭР рассматривает возможность отправки войск в Украину для тылового обеспечения ВСУ

По его словам, о прямом участии в боевых действиях речи не идет. Если решение будет принято, эстонские солдаты возьмут на себя „тыловые задачи“, тем самым освободив украинские силы для сражений на фронте, пояснил Ролл.

Издание пишет, что правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки войск в Западную Украину, чтобы взять на себя непрямые роли, что позволит освободить силы ВСУ для боевых действий на фронте.

По словам Ролла, сейчас проводится анализ потенциального шага и ведутся дискуссии. Конечно, Эстония предпочла бы предпринять этот шаг в рамках полноценной миссии НАТО, чтобы показать общую силу и решимость, но не исключена возможность участия и в составе менее масштабной коалиции.

Он также не исключил, что страны НАТО, выступающие против такого поворота событий, со временем изменят свое мнение.

Комментарии Ролла прозвучали после того, как командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем на прошлой неделе рассказал Breaking Defense, что в военных кругах ранее обсуждался вопрос отправки войск в Западную Украину для выполнения задач, касающихся медицинского обеспечения, логистики или противовоздушной обороны. Но тогда идея зачахла из-за резкой критики со стороны общественности.

Херем, отмечает издание, скорее всего, имел в виду протесты, которые последовали за заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Запада должны быть открыты для обсуждения отправки своих войск на помощь Украине. Премьер-министр Эстонии Каллас тогда встала на защиту Макрона, отметив, что он не говорил об отправке наземных войск в бой. „Точно так же я могу заверить вас, что наши солдаты не пойдут туда воевать“, — сказала глава эстонского правительства.

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