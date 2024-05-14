Певкур: Эстония не будет посылать солдат в Украину

Министр обороны Ханно Певкур сказал, что Эстония не обсуждала отправку в Украину войск в таком виде, о котором шла речь в статье издания Breaking Defence. „С союзниками обсуждалось предложение Франции, что можно сделать еще, и, конечно, на столе были разные варианты, но мы четко обозначили, каковы наши приоритеты и что нам нужно сделать сейчас, чтобы помочь Украине. Я думаю, что мы имеем дело с чуть более смелой интерпретацией журналистом слов Мадиса Ролла, хотя я действительно не знаю, что именно Мадис сказал журналисту“, — прокомментировал министр.

Певкур заверил, что Эстония в настоящее время не собирается отправлять своих солдат в Украину. „Когда несколько месяцев назад президент Франции Макрон вынес на обсуждение вопрос о том, могут ли союзники сделать что-то большее и если да, то что, мы, конечно, обсуждали с разными союзниками, что можно сделать больше. В целом на данный момент все-таки существует понимание того, что самая важная помощь сейчас — это боеприпасы, оборудование и обучение“, — сказал он и добавил, что украинцев обучают как в Евросоюзе, так и в Украине.

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