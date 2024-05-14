Певкур: Эстония не будет посылать солдат в Украину
По словам министра обороны Эстонии, союзники обсуждали различные способы поддержки Украины, но прямо сейчас отправлять туда солдат мы не будем.
Министр обороны Ханно Певкур сказал, что Эстония не обсуждала отправку в Украину войск в таком виде, о котором шла речь в статье издания Breaking Defence. „С союзниками обсуждалось предложение Франции, что можно сделать еще, и, конечно, на столе были разные варианты, но мы четко обозначили, каковы наши приоритеты и что нам нужно сделать сейчас, чтобы помочь Украине. Я думаю, что мы имеем дело с чуть более смелой интерпретацией журналистом слов Мадиса Ролла, хотя я действительно не знаю, что именно Мадис сказал журналисту“, — прокомментировал министр.
Певкур заверил, что Эстония в настоящее время не собирается отправлять своих солдат в Украину. „Когда несколько месяцев назад президент Франции Макрон вынес на обсуждение вопрос о том, могут ли союзники сделать что-то большее и если да, то что, мы, конечно, обсуждали с разными союзниками, что можно сделать больше. В целом на данный момент все-таки существует понимание того, что самая важная помощь сейчас — это боеприпасы, оборудование и обучение“, — сказал он и добавил, что украинцев обучают как в Евросоюзе, так и в Украине.
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