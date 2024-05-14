Госсуд разрешил зарегистрировать на выборах в Европарламент всех кандидатов от „зеленых“

Коллегия по конституционному надзору Госсуда считает необходимым запросить у Европейского суда предварительное решение о том, как интерпретировать соответствующий закон Европейского союза, регулирующий выборы в Европейский парламент. Таким образом, опубликованным во вторник постановлением Госсуд приостанавливает рассмотрение апелляции партии „Зеленые Эстонии“ до вступления в силу решения Европейского суда.

По оценке Госсуда, жалоба партии не лишена перспективы, поскольку залог, применяемый на выборах в Европарламент в Эстонии (4100 евро), является одним из самых высоких в Европе. Коллегия также не видит общественного интереса или прав других лиц, которые были бы в данном случае важнее необходимости обеспечения первичной правовой защиты заявителя.

Поскольку Госсуд не располагает информацией о том, соответствуют ли все незарегистрированные кандидаты другим требованиям, предусмотренным законом, коллегия обязывает избирком еще раз решить, регистрировать ли этих кандидатов на выборах в Европарламент. Если кандидаты соответствуют всем другим требованиям, они должны быть зарегистрированы, несмотря на то, что партия „Зеленые Эстонии“ не внесла залог в размере, предусмотренном законом.

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