„Зеленые“ подали в госсуд жалобу по поводу залога на выборах в Европарламент

В жалобе говорится, что 20 апреля „Зеленые“ подали в избирательную службу заявление о регистрации своих кандидатов на выборах в Европарламент. Избирательная служба ответила, что семь из девяти представленных кандидатов не внесли необходимый залог в размере 28 700 евро и предложила его внести.