Новости Эстонии
03.05.2024, 20:03

„Зеленые“ подали в госсуд жалобу по поводу залога на выборах в Европарламент

 
Лидер „Зеленых“ Эвелин Сепп
Лидер „Зеленых“ Эвелин Сепп
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

„Зеленые Эстонии“ в пятницу подали жалобу в госсуд с требованием зарегистрировать свой полный список для участия в выборах в Европейский парламент. По мнению партии, сумма залога, необходимая для выдвижения кандидатуры, слишком высока и противоречит конституции.

В жалобе говорится, что 20 апреля „Зеленые“ подали в избирательную службу заявление о регистрации своих кандидатов на выборах в Европарламент. Избирательная служба ответила, что семь из девяти представленных кандидатов не внесли необходимый залог в размере 28 700 евро и предложила его внести.

„Зеленые“ ответили, что, по их мнению, требование о залоге противоречит конституции. Избирательная служба, в свою очередь, оставила незарегистрированными семерых кандидатов. Теперь „Зеленые“ подали жалобу в госсуд, в которой просят отменить решение избирательной службы об отказе в регистрации.

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