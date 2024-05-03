03.05.2024, 20:03
„Зеленые“ подали в госсуд жалобу по поводу залога на выборах в Европарламент
ФОТО: | Delfi Meedia
„Зеленые Эстонии“ в пятницу подали жалобу в госсуд с требованием зарегистрировать свой полный список для участия в выборах в Европейский парламент. По мнению партии, сумма залога, необходимая для выдвижения кандидатуры, слишком высока и противоречит конституции.
В жалобе говорится, что 20 апреля „Зеленые“ подали в избирательную службу заявление о регистрации своих кандидатов на выборах в Европарламент. Избирательная служба ответила, что семь из девяти представленных кандидатов не внесли необходимый залог в размере 28 700 евро и предложила его внести.