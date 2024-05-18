„Государству выгодно, чтобы эстонцем можно было стать“: почему интеграция беженцев так важна?
RusDelfi пообщался с политологом Иваном Полыниным и узнал, почему государство заинтересовано в том, чтобы приезжие скорее интегрировались в эстонское общество.
До войны Эстония контролировала свои миграционные потоки достаточно строго. Получить визу или вид на жительство в Эстонии было значительно сложнее, чем во многих других странах. Поэтому миграция украинцев в Эстонию – это первый вызов за очень долгое время - еще со времен падения Советского Союза, а может быть даже и со времен Второй мировой войны, когда в Эстонию внезапно приехало огромное количество русских, считает эксперт.
„Любое общество развивается за счет миграции. Особенно когда оно такое небольшое, как эстонское. В таком случае прибытие новых мигрантов – это достаточно важно. Люди все время передвигаются, особенно в нынешнем мире. Огромное количество людей из Эстонии уезжает либо на заработки в связи с нелегкой экономической ситуацией, либо вообще переезжает, потому что такая возможность есть. Поэтому если мы говорим про демографию, естественно, волна мигрантов, которая прибыла - это скорее возможность для Эстонии, пускай и одновременно она несет с собой и новые вызовы“.
По мнению эксперта, волна эмиграции в Эстонию в этом смысле довольно выгодна стране. Однако для того, чтобы это действительно принесло пользу, нужно, чтобы население не только приехало, но и адаптировалось.
Опасения, что прибывшие мигранты будут угрожать эстонской идентичности, эксперт считает напрасными. По его мнению, они произрастают из-за того, что Эстония не сталкивалась с крупными миграционными кризисами, в отличие от своих соседей.
„Мы сейчас говорим про группу людей, которые принадлежат к культуре, если не финно-угорской, то, по крайней мере, достаточно схожей географически и в плане каких-то первоначальных культурных ключей, первоначальных ценностей“, - уверен эксперт.
По его мнению, проблемы чаще всего возникают на фоне религиозных расхождений, особенно в сторону представителей исламских стран и людей с другим цветом кожи. Когда же ставится вопрос о том, чтобы опасаться, что украинцы каким-то образом навяжут свои порядки, это показывает оторванность от реальности и опыта взаимодействия с далекими культурами.
„Что важно в данном случае - это некое понимание и развитие стратегии этнического большинства, потому что такая логика, по сути, происходит из психологии меньшинства, - говорит Иван Полынин. - Практически каждая страна, которая сталкивается с большой миграцией, должна пройти этот этап для того, чтобы самой главной идентичностью в стране стала идентичность не этническая, а гражданская. Иными словами, чтобы эстонцем можно было стать. Если эстонцем можно только родиться, и ты будешь все время вести подсчет, сколько народу у нас родилось, сколько у нас говорит на эстонском языке как родном, то в условиях нынешнего мира - мира миграции - естественно, ты будешь все время недосчитываться эстонцев. Это подход архаичный, он устарел. В то же время реальность совершенно другая. У нас есть достаточно большая диаспора русскоязычных, которая говорит на русском языке, как родном, но также чувствует себя частью эстонского общества“.
Эксперт подчеркивает, что нужно понимать, это - не последняя волна миграции, и если страна хочет развиваться, она не должна все время ставить „этнический забор“: „Иначе можно проснуться и понять, что мы вроде бы как находимся в меньшинстве, хотя на самом деле это не так. Люди могут научиться идентичности“.
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