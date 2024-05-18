„Государству выгодно, чтобы эстонцем можно было стать“: почему интеграция беженцев так важна?

„Что важно в данном случае - это некое понимание и развитие стратегии этнического большинства, потому что такая логика, по сути, происходит из психологии меньшинства, - говорит Иван Полынин. - Практически каждая страна, которая сталкивается с большой миграцией, должна пройти этот этап для того, чтобы самой главной идентичностью в стране стала идентичность не этническая, а гражданская. Иными словами, чтобы эстонцем можно было стать. Если эстонцем можно только родиться, и ты будешь все время вести подсчет, сколько народу у нас родилось, сколько у нас говорит на эстонском языке как родном, то в условиях нынешнего мира - мира миграции - естественно, ты будешь все время недосчитываться эстонцев. Это подход архаичный, он устарел. В то же время реальность совершенно другая. У нас есть достаточно большая диаспора русскоязычных, которая говорит на русском языке, как родном, но также чувствует себя частью эстонского общества“.