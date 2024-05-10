10.05.2024, 07:00
УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | „После свидания все хотят „продолжения вечеринки“. Как украинки строят свою личную жизнь в Эстонии
ФОТО: Delfi Meedia
Два года назад в Эстонию приехало большое количество украинок. Кто-то из них живет мыслью о том, чтобы вернуться домой, кто-то активно старается влиться в новое общество. А некоторые - строят романтические отношения и создают семьи с гражданами Эстонии. С какими трудностями сталкиваются такие пары, выгоден ли такой способ интеграции для эстонского общества и зачем вообще нужно интегрировать украинских беженцев? Разбирался RusDelfi.