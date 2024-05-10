Новости Эстонии
10.05.2024, 07:00

УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | „После свидания все хотят „продолжения вечеринки“. Как украинки строят свою личную жизнь в Эстонии

 
Анна Тамм
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ФОТО: Delfi Meedia

Два года назад в Эстонию приехало большое количество украинок. Кто-то из них живет мыслью о том, чтобы вернуться домой, кто-то активно старается влиться в новое общество. А некоторые - строят романтические отношения и создают семьи с гражданами Эстонии. С какими трудностями сталкиваются такие пары, выгоден ли такой способ интеграции для эстонского общества и зачем вообще нужно интегрировать украинских беженцев? Разбирался RusDelfi.

Европейцы - жадные, эстонцы - не женятся?

Мария - 29-летняя киевлянка. Она переехала в Эстонию сразу после начала войны. За это время она успела походить на свидания и решить для себя, что европейские мужчины - совсем не то, что подходит украинкам. По крайней мере, в этом мнении она сошлась с другими своими соотечественницами, которые переехали в Эстонию и другие европейские страны. И главный фактор здесь, конечно - менталитет. Мария подчеркивает, что все ее дальнейшие суждения основаны только на личном опыте и опыте знакомых и могут быть субъективны.

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