УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | „После свидания все хотят „продолжения вечеринки“. Как украинки строят свою личную жизнь в Эстонии

Европейцы - жадные, эстонцы - не женятся?

Мария - 29-летняя киевлянка. Она переехала в Эстонию сразу после начала войны. За это время она успела походить на свидания и решить для себя, что европейские мужчины - совсем не то, что подходит украинкам. По крайней мере, в этом мнении она сошлась с другими своими соотечественницами, которые переехали в Эстонию и другие европейские страны. И главный фактор здесь, конечно - менталитет. Мария подчеркивает, что все ее дальнейшие суждения основаны только на личном опыте и опыте знакомых и могут быть субъективны.