ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (808-й день) | Проект договора: войска ЕС не будут воевать на стороне Украины
Подводим итоги очередного дня войны.
Попытка прорыва российской армии в Харьковскую область
Минобороны РФ объявило о захвате пяти населенных пунктов в Харьковской области впервые, таким образом, признав начало наступления. Это села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стерелчья. Согласно оценке Института изучения войны, под контролем России находится как минимум село Пыльное.
В свою очередь представитель оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ ВСУ Назар Волошин в эфире телемарафона заявил, что российские войска „локализованы в „серой зоне“, она не расширяется“, пишет „Украинская правда“. По словам Волошина, продолжаются оборонительные бои в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Также, заявил он, бои идут и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в „серой зоне“.
Удар по нефтебазе в Луганской области
Оккупационные власти в Луганске заявили об обстреле нефтебазы в городе Ровеньки, жертвами которого стали три человека. Есть раненые. Лидер так называемой ЛНР Леонид Пасечник написал в телеграме, что удар по Ровенькам „предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами“. Украина не комментировала сообщения об ударе.
Евросоюз согласовал гарантии безопасности Украине
Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную и экономической помощь этой стране, подвергшейся вооруженной агрессии со стороны России, сообщил в субботу, 11 мая, еженедельник Welt am Sonntag, в распоряжении которого находится проект документа, согласованного на уровне послов стран ЕС.
Согласно проекту договора, Евросоюз гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину в том случае, если такие консультации были заранее одобрены обеими сторонами. При этом участие европейских солдат на стороне украинской армии в случае новых нападений на Украину косвенно исключается.
Воздушная атака на Белгородскую область
По заявлению Минобороны России, в ночь на 11 мая над Белгородской областью был сбит 21 реактивный снаряд Vampire, а также девять беспилотников. Еще семь дронов якобы были перехвачены в Курской и Волгоградской областях.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ночью сообщал о восьми пострадавших в результате отражения атаки на областной центр. Он писал в телеграм-канале, что „сбито несколько воздушных целей на подлете к городу“. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о перехвате двух беспилотников, один из которых упал в поселке Тим и „повредил остекление жилых домов“. Власти Волгоградской области о налете дронов не сообщали.
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