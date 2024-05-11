ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (808-й день) | Проект договора: войска ЕС не будут воевать на стороне Украины

Попытка прорыва российской армии в Харьковскую область

Минобороны РФ объявило о захвате пяти населенных пунктов в Харьковской области впервые, таким образом, признав начало наступления. Это села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стерелчья. Согласно оценке Института изучения войны, под контролем России находится как минимум село Пыльное.

В свою очередь представитель оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ ВСУ Назар Волошин в эфире телемарафона заявил, что российские войска „локализованы в „серой зоне“, она не расширяется“, пишет „Украинская правда“. По словам Волошина, продолжаются оборонительные бои в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Также, заявил он, бои идут и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в „серой зоне“.

Удар по нефтебазе в Луганской области

Оккупационные власти в Луганске заявили об обстреле нефтебазы в городе Ровеньки, жертвами которого стали три человека. Есть раненые. Лидер так называемой ЛНР Леонид Пасечник написал в телеграме, что удар по Ровенькам „предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами“. Украина не комментировала сообщения об ударе.

Евросоюз согласовал гарантии безопасности Украине

Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную и экономической помощь этой стране, подвергшейся вооруженной агрессии со стороны России, сообщил в субботу, 11 мая, еженедельник Welt am Sonntag, в распоряжении которого находится проект документа, согласованного на уровне послов стран ЕС.

Согласно проекту договора, Евросоюз гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину в том случае, если такие консультации были заранее одобрены обеими сторонами. При этом участие европейских солдат на стороне украинской армии в случае новых нападений на Украину косвенно исключается.

Воздушная атака на Белгородскую область