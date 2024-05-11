Минобороны России отчиталось о захвате пяти сел в Харьковской области. Глава региона заявил, что там продолжаются тяжелые бои

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, отвечая на вопросы журналистов, назвал ситуацию на севере и северо-востоке Украины „полностью контролируемой“, передает „Медуза“. По его словам, в названных российским Минобороны населенных пунктах продолжаются тяжелые бои.

Он добавил, что российские войска пытались наступать на других направлениях в пределах области, но ВСУ остановили эти попытки. „Угрозы наземной операции для Харькова нет“, — заявил Синегубов.

Генштаб ВСУ утром сообщал о боях в пяти названных российским Минобороны населенных пунктах, которые находятся на границе с Белгородской областью и отнесены к „серой зоне“ — то есть территориям, на которых ВСУ держат оборону. Заявление российского ведомства Генштаб ВСУ не комментировал.

„Важные истории“ отмечают, что на карте OSINT-проекта DeepState площадь „серых зон“ на севере Харьковской области увеличилась.

Накануне Минобороны Украины признало, что российские войска начали новое наступление в приграничных районах Харьковской области, позже Владимир Зеленский заявил, что в этом регионе идет „жестокий бой“, но наступление российской армии было остановлено артиллерийским огнем. Минобороны России однако наступление в Харьковской области не комментировало.

В украинском командовании возможной целью наступления называют создание вдоль границы „буферной зоны“. Об этом же писали российские провоенные телеграм-каналы. О том, что Россия может решить создать на украинской территории „санитарную зону“, в марте говорил также Владимир Путин — по его словам, это нужно чтобы помешать украинским военным обстреливать российские приграничные районы.

За прошедшие сутки из районов Харьковской области были эвакуированы почти две тысячи жителей, сообщил утром 11 мая Олег Синегубов.