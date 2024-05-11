Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины(29)
ЕС гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину. При этом участие солдат ЕС в боях на стороне украинской армии косвенно исключается, сообщает DW со ссылкой на Welt am Sonntag.
Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную и экономической помощь этой стране, подвергшейся вооруженной агрессии со стороны России, сообщил в субботу, 11 мая, еженедельник Welt am Sonntag, в распоряжении которого находится проект документа, согласованного на уровне послов стран ЕС.
По сведениям издания, в настоящее время проект договора еще согласовывается Европейской службой внешних связей и правительством в Киеве. Документ должен вступить в силу к началу июля и будет действовать до вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
Войска ЕС не будут воевать на стороне Украины
Согласно проекту договора, Евросоюз гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину в том случае, если такие консультации были заранее одобрены обеими сторонами. При этом участие европейских солдат на стороне украинской армии в случае новых нападений на Украину косвенно исключается.
В то же время Брюссель обещает Киеву дальнейшие поставки летальных и нелетальных вооружений, обучение солдат, содействие в реформировании силовых структур, разминировании местности и сотрудничество в отражении гибридных угроз и кибератак. Евросоюз также обязуется масштабно поддерживать Украину в деле восстановления инфраструктуры.
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