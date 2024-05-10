Несмотря на смерть детеныша, День бинтуронга в Таллиннском зоопарке состоится

В выставочном вольере тропического леса посетители смогут увидеть как минимум одного взрослого бинтуронга. Чтобы облегчить переживания матери, которая ищет своего сына, будет предпринята попытка воссоединить самку и самца.

В субботу, 11 мая, весь мир в десятый раз отмечает День бинтуронга. Таллиннский зоопарк приглашает всех своих друзей в гости к этому удивительному и малоизвестному животному из тропических лесов Юго-Восточной Азии. Потрогать виновника торжества не удастся, но почуствовать его запах и влюбиться – вполне!

В День бинтуронга можно будет познакомиться с самцом, которого зовут Каван.

С 11:00 до 14:00 зоопарк ждет всех желающих принять участие в ознакомительной программе.

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