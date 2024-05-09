В Таллиннском зоопарке умер детеныш редкого животного

Родившаяся в феврале здоровая и активныая самка бинтуронга постоянно находилась под наблюдением ветеринаров и работников по уходу. До вчерашнего вечера у животного не было никаких признаков болезни и ничего не указывало на это.

Первоначальные результаты вскрытия также не выявили каких-либо проблем со здоровьем у животного, которые могли бы стать причиной его смерти. Образцы для дальнейшего анализа отправят в Эстонский университет естественных наук.

Таллиннский зоопарк выражает благодарность и соболезнования сотрудникам, которые заботились о бинтуронге и создали все условия для его жизни.

Бинтуронг относится к семейству виверровых. Из-за сходства с медведями и кошками по внешнему виду и движениям бинтуронгов иногда называют „кошачьими медведями“. Бинтуронг распространен в Юго-Восточной Азии.

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