ФОТО | Высланный из Эстонии Сергей Чаулин объявился по ту сторону реки Нарвы

На Чаулине надеты штаны и куртка красного цвета, а также футболка с надписью „Бессмертный полк Таллин“ (именно с одной „н“) и красной звездой. На груди у него красуется георгиевская ленточка.

Как видно по фотографиям, Чаулина снимают на камеру корреспонденты пропагандистского канала „Россия“ - можно предположить, что он не просто так появился 9 мая у самой границы Эстонии, откуда был выслан.

В середине февраля 2023 года по предложению КаПо Департамент полиции и погранохраны лишил Сергея Чаулина постоянного вида на жительство в Эстонии. Не имеющий гражданства Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля и отправился в Санкт-Петербург. Недавно он получил российское гражданство. Подробнее о деле Чаулина - здесь.

В апреле прошлого года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в одном из кафе, в котором пострадал и Чаулин. Тогда погиб российский пропагандист Владлен Татарский, освещавший войну в Украине. Как оказалось, на встрече присутствовал и Сергей Чаулин. Как сообщали СМИ, он серьезно не пострадал, но его госпитализировали.