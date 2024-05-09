Новости Ида-Вирумаа
09.05.2024, 14:10

ФОТО | Алар Карис посетил Нарвский музей и скандальную выставку

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Miko Pärn

В рамках Дня Европы 9 мая президент Алар Карис посетил Ида-Вирумаа.

Помимо прочего, он побывал в Нарвском музее, где посетил выставку „Нарва 44“, которая несколько месяцев назад наделала много шума. Это первая в истории музея выставка, посвященная мартовской бомбардировке.

Экскурсию по музею президенту провели Зураб Янес и Мария Сморжевских-Смирнова.

Заявление президента ко Дню Европы читайте ЗДЕСЬ.

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