09.05.2024, 14:10
ФОТО | Алар Карис посетил Нарвский музей и скандальную выставку(8)
Помимо прочего, он побывал в Нарвском музее, где посетил выставку „Нарва 44“, которая несколько месяцев назад наделала много шума. Это первая в истории музея выставка, посвященная мартовской бомбардировке.
Экскурсию по музею президенту провели Зураб Янес и Мария Сморжевских-Смирнова.
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