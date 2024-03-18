Что решили с музеем в Нарве? Уйдет руководитель или сменят членов совета?(1)
Сегодня в Нарве прошло заседание совета Нарвского музея, на котором решался вопрос дальнейшего сотрудничества с учреждением культуры членов совета Вадима Орлова и Алексея Мяги, а также обсуждались их претензии к руководителю - Марии Сморжевских-Смирновой.
По итогам заседания Вадим Орлов и Алексей Мяги ответили, что с их стороны комментариев не будет, а результаты решения совета представит мэр Нарвы Яан Тоотс.
„Это конфликт, который вызвали эмоции, обе стороны договорились и успокоились, - сообщил журналистам мэр. - Вадим Орлов и Алексей Мяги решили, что листовки, с которых все началось, выпустил музей, но потом стало известно, что это работа организации Propastop. Обе стороны реагировали некорректно, не стоило выносить разногласия в прессу, надо было претензии высказывать внутри совета и решать вопросы внутри совета сразу“.
Мэр уточнил, что он присутствовал на совете как гость. По его словам, совет принял решение, что подобные ситуации впредь будут разбираться без привлечения прессы и общественности. Члены совета не требуют отставки руководителя музея, а Мария Сморжевских-Смирнова сказала, что она спокойно продолжит работу с действующими членами совета - Алексеем Мяги и Вадимом Орловым. „Я не буду отзывать членов совета, - сказал Яан Тотс. - Не стоит часто меня членов совета, это нарушает работу, любые резкие изменения мешают, поэтому лучше договориться и продолжать. 2 апреля будет следующий совет, на котором будут представлены результаты аудита музея за 2023 год. Тогда можно будет говорить о финансовом положении, сейчас главное, что снято все напряжение и мы работаем дальше“. Мэр подчеркнул, что жаль, что такое случилось в городе.
Напомним, что 6 марта, когда в городе появились листовки, анонсирующие выставку „Нарва 44“, на которых разбомбленная в годы Второй мировой войны Нарва визуально сравнивалась с недавно разрушенными городами в Украине, члены совета музея, депутаты Орлов и Мяги, потребовали от Марии Сморжевских-Смирновой объяснений по поводу сотрудничества с Propastop. Именно эта организация выпустила листовки и была основным организатором выставки „Нарва 44“.
Мария возмутилась таким отношением к работе музея и написала письмо, раскрывающее ситуацию, в министерство культуры и в Союз музеев Эстонии. Где в частности была такая информация: „Еще до открытия выставки, утром 6 марта, в социальных сетях Нарвы была распространена позиция Алексея Мяги о том, что „Нарвский музей переписывает историю“ и член правления Мария Сморжевских-Смирнова должна публично извиниться перед жителями города. Была также речь о том, что, если член правления не принесет публичных извинений, Алексей Мяги не видит возможности дальнейшего сотрудничества с нынешним членом правления. Считаю, что члены правления музея, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются, не имеют права вмешиваться в содержание экспозиций музея и ставить под сомнение сотрудничество музея с такими партнерами, как, например, Эстонский военный музей, Propastop (Кайтселийт), Госканцелярия и т. д“
Министр культуры Хейди Пурга в ответ предложила Нарвской городской управе отозвать из совета Нарвского музея Мяги и Орлова, потому что члены совета превысили свои полномочия, оказали давление на работу музея. Союз музеев Эстонии высказал мнение, что позиция депутатов является антигосударственной. Министр культуры заявила, что члены совета превысили свои полномочия и недопустимо оказывали давление на работу музея.
Депутаты также через медиа представили свое видение ситуации.
Например, Вадим Орлов сообщил прессе, что считает обращение руководителя музея искажением их позиции. Он написал: „Как члены совета SA Narva Muuseum, мы поинтересовались, на какие средства был напечатан флайер, сравнивающий разрушение Нарвы в 1944 году и военные преступления, совершаемые сейчас на Украине. На флайере было название Нарвской крепости, но приглашения посетить музей или выставку не было. О выставке даже не упоминалось. Таким образом, флайер не имеет отношения ни к выставке, ни к деятельности SA Narva Muuseum, представляя собой совершенно отдельное мероприятие, для финансирования которого требуется согласование со стороны совета“.
Орлов также выразил обеспокоенность финансовым положением музея: „Riigikassa кредитует расходы музея на основании гарантийного письма города, которое предназначалось для финансирования европейского проекта в 2023 году. Но эти деньги могут быть использованы для покрытия текущих расходов музея, чтобы избежать банкротства. Это является причиной нашей искренней и серьезной озабоченности финансовым состоянием SA Narva Museum“.
Алексей Мяги также публично выразил мнение, в котором описал обещание музея, что он не участвует в провокационных акциях, деятельность музея не вмешивается в геополитику, а культура и история остаются вне политики. Он констатировал, что, к сожалению, этого не произошло, и член правления SA Narva Muuseum Мария Сморжевских, своими действиями, нарушила уставные положения SA Narva Muuseum. Именно этим и было вызвано их обращение к ней с требованием ответить на вопросы о связи музея с изданием и распространением листовок.
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