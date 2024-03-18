Что решили с музеем в Нарве? Уйдет руководитель или сменят членов совета?

По итогам заседания Вадим Орлов и Алексей Мяги ответили, что с их стороны комментариев не будет, а результаты решения совета представит мэр Нарвы Яан Тоотс.

„Это конфликт, который вызвали эмоции, обе стороны договорились и успокоились, - сообщил журналистам мэр. - Вадим Орлов и Алексей Мяги решили, что листовки, с которых все началось, выпустил музей, но потом стало известно, что это работа организации Propastop. Обе стороны реагировали некорректно, не стоило выносить разногласия в прессу, надо было претензии высказывать внутри совета и решать вопросы внутри совета сразу“.

Мэр уточнил, что он присутствовал на совете как гость. По его словам, совет принял решение, что подобные ситуации впредь будут разбираться без привлечения прессы и общественности. Члены совета не требуют отставки руководителя музея, а Мария Сморжевских-Смирнова сказала, что она спокойно продолжит работу с действующими членами совета - Алексеем Мяги и Вадимом Орловым. „Я не буду отзывать членов совета, - сказал Яан Тотс. - Не стоит часто меня членов совета, это нарушает работу, любые резкие изменения мешают, поэтому лучше договориться и продолжать. 2 апреля будет следующий совет, на котором будут представлены результаты аудита музея за 2023 год. Тогда можно будет говорить о финансовом положении, сейчас главное, что снято все напряжение и мы работаем дальше“. Мэр подчеркнул, что жаль, что такое случилось в городе.

Напомним, что 6 марта, когда в городе появились листовки, анонсирующие выставку „Нарва 44“, на которых разбомбленная в годы Второй мировой войны Нарва визуально сравнивалась с недавно разрушенными городами в Украине, члены совета музея, депутаты Орлов и Мяги, потребовали от Марии Сморжевских-Смирновой объяснений по поводу сотрудничества с Propastop. Именно эта организация выпустила листовки и была основным организатором выставки „Нарва 44“.