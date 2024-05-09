Президент Алар Карис: в Эстонии есть место разным мнениям и национальностям, если мы разделяем одни и те же ценности
Президент Алар Карис в своем заявлении по случаю Дня Европы сказал, что сила Европы — в свободе, а коллективную ответственность за преступления кремлевского режима нельзя автоматически переносить на всех проживающих в Эстонии неэстонцев:
„Мир во всем мире невозможно сохранить без созидательных усилий, соразмерных масштабу угрозы“.
Так начиналась опубликованная 9 мая 1950 года декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана. Он предложил создать Европейское объединение угля и стали, членами-учредителями которого стали страны, только что сражавшиеся по разные стороны баррикад во Второй мировой войне. Своей декларацией Шуман заложил фундамент нашего Европейского союза.
Таким образом, послание 9 мая как Дня Европы звучит просто: свободная от войн и мирная Европа опирается на европейское единство и на готовность это единство защищать.
Представляя собой антивоенную идею, Европейский союз был успешен в сохранении мира в своих границах. После Второй мировой войны ни одна страна Европейского союза не воевала с другой, и никто в Европе не атаковал нас.
Но это требует от нас постоянного, если воспользоваться мыслью Робера Шумана, созидательного усилия и готовности бороться с опасностями, которые нам угрожают. Если мы сможем это сделать, то продолжим быть успешными здесь в Европе.
Мирная Европа опирается на свободу и демократию. Все начинается со свободы людей и государств делать собственный выбор, в том числе тот, который определяет их членство в международных организациях, в том числе в Европейском союзе.
Трагично, что именно эту свободу кремлевский режим хочет задушить в Украине, которую он пытается уничтожить с помощью российских танков и ракет, иранских беспилотников и северокорейских ракет, а также прибегая к ядерным угрозам.
Нынешние времена требуют наших усилий по прекращению войны в Европе. То есть усилий, которые помогут Украине защитить свою свободу на поле боя. Россия навязала Украине жестокую войну. Никто не может навязать ей несправедливый мир.
Не защитив свободу в Европе, мы потеряем Европу такой, какой мы ее знаем.
Свобода черпает силу из уверенности в себе и чувства ответственности, а не из страха и неуверенности. Россия является соседом всего Евросоюза. Но не только, а еще и соседом всего НАТО. Мы должны и в будущем напоминать потенциальному агрессору, что мы готовы и способны защитить себя таким образом, чтобы уничтожить нападающего. Европа не боится.
Мы знаем, что в Европейском союзе безопасно, и видим, насколько небезопасно оставаться за его пределами, в серой зоне, на геополитически нейтральной земле.
Военные преступления Путина, его генералов и его армии в Украине злят нас. Но эта праведная злоба не должна превращаться в коллективное обвинение той или иной местной общины. В Эстонии есть место разным мнениям и национальностям, если мы разделяем одни и те же шумановские ценности и являемся друг к другу земляками.
В этом суть Европы и нашей свободы.
Мы — Европа. Давайте иметь это в виду, слушая предвыборные дебаты кандидатов в Европейский парламент и решая, за кого голосовать на выборах в Европарламент в начале июня. Наш выбор вместе с выбором граждан 26 стран является частью решения о том, какой Европейский союз мы хотим и в каком нуждаемся. Европейский союз не может быть болотом или теплицей бюрократии. Наоборот, наше объединение должно быть все более развивающимся и творческим, научно-образовательным, понятным для своих граждан и поддерживающим их.
Европейский союз требует от нас созидательных усилий, как это всегда требуется для сохранения свободы. Сила Европы – это и есть свобода.
С Днем Европы, Эстония!
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