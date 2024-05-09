Президент Алар Карис: в Эстонии есть место разным мнениям и национальностям, если мы разделяем одни и те же ценности

„Мир во всем мире невозможно сохранить без созидательных усилий, соразмерных масштабу угрозы“.

Так начиналась опубликованная 9 мая 1950 года декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана. Он предложил создать Европейское объединение угля и стали, членами-учредителями которого стали страны, только что сражавшиеся по разные стороны баррикад во Второй мировой войне. Своей декларацией Шуман заложил фундамент нашего Европейского союза.

Таким образом, послание 9 мая как Дня Европы звучит просто: свободная от войн и мирная Европа опирается на европейское единство и на готовность это единство защищать.

Представляя собой антивоенную идею, Европейский союз был успешен в сохранении мира в своих границах. После Второй мировой войны ни одна страна Европейского союза не воевала с другой, и никто в Европе не атаковал нас.

Но это требует от нас постоянного, если воспользоваться мыслью Робера Шумана, созидательного усилия и готовности бороться с опасностями, которые нам угрожают. Если мы сможем это сделать, то продолжим быть успешными здесь в Европе.

Мирная Европа опирается на свободу и демократию. Все начинается со свободы людей и государств делать собственный выбор, в том числе тот, который определяет их членство в международных организациях, в том числе в Европейском союзе.

Трагично, что именно эту свободу кремлевский режим хочет задушить в Украине, которую он пытается уничтожить с помощью российских танков и ракет, иранских беспилотников и северокорейских ракет, а также прибегая к ядерным угрозам.

Нынешние времена требуют наших усилий по прекращению войны в Европе. То есть усилий, которые помогут Украине защитить свою свободу на поле боя. Россия навязала Украине жестокую войну. Никто не может навязать ей несправедливый мир.

Не защитив свободу в Европе, мы потеряем Европу такой, какой мы ее знаем.