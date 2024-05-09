ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях

Кая Каллас начала с того, что поздравила всех с Днем Европы. „20 лет в Европе дали нам много. Мы больше никогда не останемся одни, у нас есть друзья и союзники по всему миру, которые к нам прислушиваются“, — отметила Каллас и добавила, что сегодня нас ждет множество интересных мероприятий.

Каллас рассказала о встрече с Олафом Шольцем в Риге в понедельник. Более подробно об этом визите можно прочитать ЗДЕСЬ.

Премьер-министр выразила обеспокоенность тем, что в обществе набирают обороты усталость от войны и равнодушие к происходящему в Украине. Все чаще звучат вопросы: не следует ли Украине заключить с Россией перемирие и правильно ли возлагать на всех коллективную ответственность, например, в контексте ситуации с Московским патриархатом или лишением права голоса на выборах?

„Если такие мысли вас посещают, то я рекомендую посмотреть, что происходит. Россия по-прежнему является растущей угрозой для всей Европы, в том числе для нас, — сказала Каллас. — Путин — агрессор, которого можно остановить только силой и волей российского народа. Покуда россияне будут мириться с тем, что их страна является изгоем в глазах других, они будут и коллективно отвечать за военные преступления, которые совершаются с их молчаливого согласия“.

На кабинетном заседании было принято более 10 решений. Например, установлены приоритеты Эстонии на переговорах о следующем периоде финансирования со стороны ЕС. В фокусе — вопрос безопасности. Также утверждены и будут направлены в парламент предложения о внесении изменений в т. н. закон о красноармейских памятниках. Основания для удаления памятников из публичного пространства теперь сформулированы более четко. Это касается только монументов, скульптур и памятных знаков. Владельцы зданий получат право удалять с фасадов красноармейскую символику, при этом закон не обязывает их это делать.