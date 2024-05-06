Шольц — премьер-министрам стран Балтии: нападение на вас было бы нападением на НАТО

Главы правительств обсудили вопросы безопасности и обороны, актуальные вопросы повестки дня Европейского Союза, поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также экономическое сотрудничество и развитие региональных проектов в сфере энергетики и транспорта.

На совместной пресс-конференции Шольц подчеркнул, что Германия и страны Балтии имеют давнюю общую историю, в которой также есть „темные страницы“, но сегодня эти страны являются партнерами в ЕС, союзниками по Североатлантическому альянсу. „И главное, что мы друзья“ — сказал Шольц.

По словам канцлера Германии, ситуация с безопасностью на фланге НАТО напряженная, поэтому важно, чтобы „друзья оказали поддержку“. Он напомнил о принятых ранее решениях по усилению присутствия НАТО в странах Балтии.

„Германия готова защищать каждый квадратный сантиметр НАТО. Нападение на вас было бы нападением на всех нас. Понятно, что Россия просчиталась, пытаясь расколоть ЕС и ослабить НАТО. Война, которая нарушает международное право, укрепила нас“, — подчеркнул Шольц.

Он также заявил, что Германия и страны Балтии намерены расширять свою поддержку Украины, включая усиление санкционного давления на Россию и принятие дополнительных мер по предотвращению обхода санкций.

В то же время Шольц воздержался от ответа на вопрос журналистов о том, что должно произойти, чтобы Германия приняла решение о поставках крылатых ракет „Taurus“ Украине. Он отметил, что Германия с инвестициями в размере 28 миллиардов евро является крупнейшим сторонником Украины. В этом году Германия также планирует дополнительную поддержку Украины в размере семи миллиардов евро.

Шольц подчеркнул, что важнее добиться совместных действий стран в поддержку Украины. Он сообщил о готовности вложить 90% замороженных российских средств в оборону Украины. Канцлер Германии добавил, что Европе также важно подумать о своих оборонных возможностях, содействуя своему военному производству.