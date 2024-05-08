ВИДЕО | Водитель машины с дипломатическими номерами разговаривает по телефону за рулем. Его за это можно привлечь?

По данным Delfi, машина принадлежит посольству Российской Федерации. Два года назад, когда Эстония приняла решение о высылке трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, на погранпункте в Нарве машина с этими же номерами была в конвое российских дипломатов.

Согласно Статье 33, Пункту 11 Закона о дорожном движении, водителю во время движения запрещено пользоваться телефоном без вспомогательного устройства, оставляющего руки свободными, а также держать телефон в руках.

Машина 8 мая выезжала из Старого города, затем повернула на бульвар Мере.

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