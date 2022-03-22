ФОТО | Российские дипломаты возвращаются домой из Эстонии. Они участвовали в "подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды"

На странице посольства России в Эстонии в Facebook написано, что утром 21 марта ”товарищи, сотрудники Посольства, которых эстонские власти абсолютно безосновательно объявили персонами нон грата, выехали вместе со своими семьями из Таллина в сторону границы. Впереди — новые начинания, новые свершения во благо России”.

МИД Эстонии принял решение о высылке трех дипломатов 18 марта, когда было принято решение о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства России, имеющих дипломатический статус. В связи с этим заместитель госсекретаря по политическим вопросам Рейн Таммсаар вручил дипломатическую ноту послу России в Эстонии.

Эти лица были депортированы, поскольку их деятельность в Эстонии нарушала Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Решение было принято 18 марта, и было объявлено, что они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов. Они уехали через три дня, 21 марта.

”Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России”, — отметил Таммсаар.

Заместитель госсекретаря Таммсаар подтвердил послу России, что поддержка Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима и что Эстония будет продолжать использовать все доступные Эстонии средства для поддержки Украины.

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