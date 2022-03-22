Новости Эстонии
22.03.2022, 21:39

ФОТО | Российские дипломаты возвращаются домой из Эстонии. Они участвовали в "подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды"

 
Анна Теэле Орав
Анна Теэле Орав annateele.orav@epl.ee
Fotod: Taavi Sepp
Venemaa aukonsul Narvas Aleksandr Mamaev oli diplomaatide välja saatmise juures. Tema ise jäi Eestisse.
Venemaa aukonsul Narvas Aleksandr Mamaev oli diplomaatide välja saatmise juures. Tema ise jäi Eestisse.
Foto: Taavi Sepp
Эстония приняла решение о высылке трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом. Депортация состоялась в понедельник.

На странице посольства России в Эстонии в Facebook написано, что утром 21 марта ”товарищи, сотрудники Посольства, которых эстонские власти абсолютно безосновательно объявили персонами нон грата, выехали вместе со своими семьями из Таллина в сторону границы. Впереди — новые начинания, новые свершения во благо России”.

МИД Эстонии принял решение о высылке трех дипломатов 18 марта, когда было принято решение о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства России, имеющих дипломатический статус. В связи с этим заместитель госсекретаря по политическим вопросам Рейн Таммсаар вручил дипломатическую ноту послу России в Эстонии.

Эти лица были депортированы, поскольку их деятельность в Эстонии нарушала Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Решение было принято 18 марта, и было объявлено, что они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов. Они уехали через три дня, 21 марта.

”Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России”, — отметил Таммсаар.

Заместитель госсекретаря Таммсаар подтвердил послу России, что поддержка Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима и что Эстония будет продолжать использовать все доступные Эстонии средства для поддержки Украины.

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