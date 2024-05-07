ФОТО | Участник пикета: Мы не считаем Путина легитимным. Из-за него мы не можем вернуться в Россию

„Сегодняшний пикет посвящен нашему несогласию, что Путин занимает пост шестой раз подряд — он пришел на этот пост незаконно, — рассказывает участник пикета, политический активист Алексей Павлов. — За это время Путин убил очень много людей, захватил, узурпировал власть. Путин развязал войну, что в России уголовно наказывается — есть статья „за развязывание агрессивной войны“. Путин занимается геноцидом другого народа. Путин убил лидера оппозиции Алексея Навального, многих наших друзей держит в тюрьмах. Именно из-за Путина мы не можем вернуться в свою страну, на нас заводят уголовные дела, мы вынуждены находиться в эмиграции. Мы не считаем Путина легитимным. Мы против Путина. Мы считаем, что Россия должна быть без Путина“.