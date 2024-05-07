Сегодня в Москве проходит инаугурация Путина

Главной частью инаугурации является произнесение присяги. Для этого будущий глава государства кладет правую руку на Конституцию.

Текст присяги состоит из 33 слов и прописан в Основном законе страны: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что президентские выборы в России, состоявшиеся 17 марта 2024 года, не отвечали демократическим стандартам и "незаконно проводились на оккупированных РФ территориях Украины". А это значит, что очередной срок Путана — нелегитимный.

Многие страны публично отказались участвовать в церемонии инаугурации Владимира Путина.

Посол Евросоюза в России не будет присутствовать на инаугурации. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подтвердил это решение. Британия, Польша, Германия, Бельгия, Литва, Латвия также не будут отправлять своих представителей на инаугурацию Владимира Путина. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что Соединенные Штаты Америки также не будут представлены на мероприятии.

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