ДТП с двумя погибшими в Камбья: родственники жертв недовольны приговором суда

„Это несправедливое решение, оно вообще никаким образом ни для кого не справедливо. Думаю, общество это понимает. Два молодых человека не нарушили правил дорожного движения, они все делали правильно, но их не стало. Конечно, мы будем обжаловать приговор. В память о наших детях так нельзя оставлять“, - заявила „Актуальной камере“ родственница одного из погибших Анне Пийр.

„Учитывая судебную практику, решение суда было ожидаемым. Это дорожно-транспортное происшествие все же было несчастным случаем, произошедшим по неосторожности. В такой ситуации наша судебная практика такова, что человека осуждают, приговаривают к тюремному заключению, но в очень редких случаях приговор действительно приводится в исполнение. В этот раз в этом не было необходимости“, - оценил приговор представитель обвиняемой, присяжный адвокат Индрек Сирк.

„В данном деле суд досконально и всесторонне рассмотрел все представленные суду материалы и, оставив в стороне эмоции, изложил свою позицию“, - прокомментировала прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сильва Роод.

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