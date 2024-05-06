ФОТО | В трагической аварии погибли двое подростков: виновница получила условный срок, ее лишила прав на год

Вечером 30 августа 2021 года, около 21:15, в деревне Сойнасте в волости Камбья в Тартумаа Герда Юшин ехала на автомобиле BMW и решила обогнать двигавшийся впереди автомобиль, который ехал со скоростью ниже разрешенной. Во время обгона на встречной полосе она столкнулась с мотоциклом Honda. На момент аварии на улице было темно.

В результате столкновения 17-летний водитель мотоцикла и 15-летняя пассажирка погибли на месте.

Юшин признали виновной в причинении смерти по неосторожности при ДТП. Тартуский уездный суд приговорил Юшин к трем годам лишения свободы условно. В качестве дополнительного наказания ее лишили водительских прав сроком на один год.

Также суд удовлетворил компенсацию морального вреда потерпевшим в общей сложности на 88 000 евро..

Более подробно о трагической аварии читайте ЗДЕСЬ.

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