Не имеющий прав пьяный водитель мопеда упал и врезался в стоящий автомобиль

Вчера в 12.39 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Пярнускому шоссе, 306. Перед автобусом Solaris Urbino 18, которым управлял 41-летний мужчина, неожиданно выехал неизвестный автомобиль Ford, обогнавший перед этим автобус. Водителю автобуса во избежание столкновения пришлось резко затормозить, из-за чего в автобусе упала 65-летняя пассажирка. Женщину доставили в больницу.

В 17.09 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Сютисте теэ, 60. Легковой автомобиль Toyota Urban Cruiser, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, столкнулся с легковым автомобилем Toyota Avensis, которым управлял 41-летний мужчина. В результате столкновения автомобиль Toyota Avensis отбросило на ожидавший возможности выехать на дорогу у дома по Сютисте теэ, 30 легковой автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 42-летний мужчина. Пассажира Toyota Avensis, 62-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 18.30 произошло дорожное происшествие в Таллинне на Петербургском шоссе у дома по Тартускому шоссе, 86. 37-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Audi A8, врезалась в затормозивший впереди автомобиль Ford Tourneo Custom, которым управлял 39-летний мужчина. Водителя Ford доставили в больницу.

В 18.49 произошло дорожно-транспортное происшествие в Ярвамаа в городе Пайде на 89-м километре шоссе Таллинн – Тарту – Выру - Лухамаа. 73-лений мужчина, управлявший легковым автомобилем Kia Ceed, врезался в двигавшийся по главной дороге грузовой автомобиль Scania R450 с прицепом, за рулем которого находился 67-летний мужчина. Водитель Kia погиб на месте происшествия. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.