ФОТО | В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту погиб человек

Сегодня, 6 мая, в 18:50 полиция получила сообщение о тяжелой аварии на 85 км шоссе Таллинн-Тарту, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Водитель легковушки получил тяжелые травмы, и, к сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь.

Комментирует Маргус Калдма из Ляэнеской префектуры:

По предварительным данным, ДТП произошло в результате того, что двигавшийся по боковой дороге водитель KIA выехал на главную дорогу и врезался в ехавший там грузовик. Управлявший легковым автомобилем 73-летний мужчина получил настолько тяжелые травмы, что медикам не удалось спасти ему жизнь и он скончался на месте.

В момент ДТП мужчина находился в машине один. По имеющейся информации, он был пристегнут.

Грузовиком Scania управлял 67-летний мужчина. На момент аварии мужчина был трезв. Он имеет права соответствующей категории. Травм у него нет.

Авария произошла на 85-м километре шоссе Таллинн-Тарту в Мяэкюла, где максимально разрешенная скорость составляет 70 км/ч.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело, точные обстоятельства происшествия выясняются.

В этом году произошло более 350 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Десять человек погибли. За аналогичный период прошлого года в авариях погибли 15 человек.