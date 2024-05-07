Война за недвижимость продолжается. Бизнесмены пытаются помешать осуществлению крупного проекта на Пирита теэ. Девелопер не видит в этом проблем(15)
Против проекта новой застройки у Певческого поля в Таллинне не покладая рук борется группа предпринимателей, живущих на соседних земельных участках. Они одержали небольшую победу над девелопером в Таллиннском административном суде, хотя это и стоило немалых денег. Кроме того, в деле замешаны послы США и Испании, а также участники Певческого праздника. О новом этапе споров пишет Ärileht.
На участке по адресу Пирита теэ, 28 в настоящее время находятся выставочные павильоны. Нельзя сказать, что они особенно радуют глаз, хотя деятельность в них все же ведется. Девелопер Metro Capital планирует снести павильоны и построить на их месте новый жилой квартал. СМИ уже в течение некоторого времени пишут о споре между застройщиком и владельцами соседних участков.