Война за недвижимость продолжается. Бизнесмены пытаются помешать осуществлению крупного проекта на Пирита теэ. Девелопер не видит в этом проблем

На участке по адресу Пирита теэ, 28 в настоящее время находятся выставочные павильоны. Нельзя сказать, что они особенно радуют глаз, хотя деятельность в них все же ведется. Девелопер Metro Capital планирует снести павильоны и построить на их месте новый жилой квартал. СМИ уже в течение некоторого времени пишут о споре между застройщиком и владельцами соседних участков.

24 апреля административный суд частично аннулировал разрешение на строительство, выданное Таллиннским департаментом городского планирования в июле 2022 года, согласно которому павильоны могли быть снесены. Речь идет о павильоне „С“. Причина заключалась в том, что там не планировалось сохранять водомерный узел, а это значит, что в случае демонтажа павильона известный предприниматель и спонсор Eesti 200 Прийт Аламяэ и его семья, скорее всего, остались бы без воды, электричества и канализации. Застройщик опровергает информацию о том, что его действия могли бы повлиять на коммуникации соседей.