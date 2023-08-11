Очередной этап войны за недвижимость с ужасным исходом: из-за новой застройки больших концертов на Певческом поле больше может не быть(3)
Горстка миллионеров и активистов вот уже несколько лет борется против проекта новой жилой застройки, запланированной на Пирита теэ в Таллинне. Теперь они сыграли новую карту: новые дома погубят певческие праздники и другие крупные мероприятия! Может ли это произойти на самом деле, разбирался Eesti Ekspress.
В минувшее воскресенье на Певческом поле выступала британская группа Depeche Mode.
В эту субботу наступит очередь канадской звезды The Weeknd. Билеты уже проданы. Это самый популярный концерт в Эстонии этого лета после Молодежного праздника песни и танца.
Собравшиеся на Певческом поле толпы людей не имеют ни малейшего представления о том, что происходит во время крупных мероприятий на территории соседнего выставочного центра Eesti Näitused.
По словам организатора концертов Эвы Пальм (Live Nation), там стоят десятки, а иногда и сотня больших грузовиков. На них привозят необходимое для выступления оборудование. Демонтаж техники начинается сразу после концерта, так как грузовики должны быстро перевезти ее на следующую площадку.
Большая автостоянка, расположенная в непосредственной близости от Певческого поля, — исключительно удобное решение для артистов.