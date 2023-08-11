Очередной этап войны за недвижимость с ужасным исходом: из-за новой застройки больших концертов на Певческом поле больше может не быть

В минувшее воскресенье на Певческом поле выступала британская группа Depeche Mode.

В эту субботу наступит очередь канадской звезды The Weeknd. Билеты уже проданы. Это самый популярный концерт в Эстонии этого лета после Молодежного праздника песни и танца.

Собравшиеся на Певческом поле толпы людей не имеют ни малейшего представления о том, что происходит во время крупных мероприятий на территории соседнего выставочного центра Eesti Näitused.

По словам организатора концертов Эвы Пальм (Live Nation), там стоят десятки, а иногда и сотня больших грузовиков. На них привозят необходимое для выступления оборудование. Демонтаж техники начинается сразу после концерта, так как грузовики должны быстро перевезти ее на следующую площадку.

Большая автостоянка, расположенная в непосредственной близости от Певческого поля, — исключительно удобное решение для артистов.

Эва Пальм опасается, что такая комфортная жизнь продлится недолго. Девелопер Metro Capital планирует построить на месте выставочных павильонов жилой комплекс на 300 квартир.