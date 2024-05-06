ВИДЕО | Священнослужитель: у власти великая ответственность, а мы за них молимся, чтобы Господь дал им разума

„Я служу 32 года священником и могу сказать, что в нашей жизни ничего не менялось. Как молились Богу, так и молимся, — рассказывает член Епархиального совета Таллинской епархии, духовник Таллинской епархии, клирик Таллиннского Александро-Невского кафедрального собора протоиерей Иувеналий Каарма. — Христос на главном месте. Наш кафедральный храм стоит напротив государственного кафедрального здания. Эти вещи на земеле, конечно, переплетаются. Но Господь сказал нам, что „ищите прежде всего правду. Остальное все приложится“. И все, что приложится, должно быть от Бога“.

„Мы молимся за всех. И за тех, кто служит государству. Они имеют великую ответственность. Бог дал им эту власть, которую они имеют. Без Бога никто не может принимать никакой власти. Не попустит Бог — не будет у них власти. У них великая ответственность, а мы за них молимся, чтобы Господь дал им разума“

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