Начались переговоры с епископами ЭПЦ по вопросу отделения от Москвы. Ляэнеметс: по-прежнему верю, что правительство вмешиваться не должно(77)
На этой неделе проходят встречи с епископами Русской православной церкви, чтобы убедить их выйти из подчинения российского патриарха. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс во вторник утром посетил ставропигиальный монастырь Успения Божией Матери в Пюхтице, чтобы обсудить нынешние отношения монастыря с Московским патриархатом и будущее монастыря в ситуации, когда отношения с Московским патриархатом придется разорвать.
По словам Ляэнеметса, государство принимает меры против террористического режима Москвы, а не против православных верующих в Эстонии. „Государство обязано защищать население Эстонии от последствий террористического режима. Между Московским патриархатом и Эстонской православной церковью Московского патриархата существует каноническая связь — они являются частью одного целого и находятся в строгом подчинении. Цель государства — разорвать все отношения, канонические и юридические, здешних религиозных общин с Москвой. Это то, что мы сегодня обсуждали с руководителем монастыря“.