Эстония поднялась в рейтинге по свободе прессы в мире

В докладе 2024 года говорится, что хотя свобода прессы гарантирована на правовом и политическом уровнях, журналисты сталкиваются с риском самоцензуры из-за киберзапугивания.

«Хотя физические нападения на них крайне редки, журналисты подвергаются растущему числу онлайн-угроз со стороны частных лиц, причем наиболее серьезные случаи сообщаются в полицию и расследуются. Медиа-центры приняли меры для лучшей защиты журналистов, но в условиях отсутствия систематической психологической помощи киберзапугивание может иметь эффект самоцензуры для журналистов», — уточняется в докладе.

Всего в рейтинг включены 180 государств.

Среди соседей хуже всех дела обстоят в России — в World Press Freedom Index за 2024 год она заняла 162-е место. Латвия в этой рейтинг занимает 12-е место, Литва — 13-е. Украина занимает 61-е место. Лучше всего дела со свободой слова и СМИ обстоят в скандинавских странах — Норвегии, Дании, Швеции. Хуже всего — в Туркменистане, Иране, КНДР, Афганистане, Сирии и Эритрее. США занимают 55-е место, Китай — 172-е, Индия — 159-е, Германия — 10-е, Великобритания — 23-е.

«Репортеры без границ» характеризуют ситуацию со свободой прессы в 36 странах как «очень сложную», еще в 60 — как «сложную». Лишь в восьми странах мира авторы доклада оценили ситуацию как «хорошую».

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