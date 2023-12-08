08.12.2023, 12:49
ФОТО | Неизвестные разбили окна автомобиля главного редактора RusDelfi
ФОТО: Delfi Meedia
Сегодня днем стало известно, что вандалы разбили стекла автомобиля главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова. Это произошло той же ночью, когда пострадал личный автомобиль министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.
„Соседка позвонила и сказала, что у нашего автомобиля выбиты стекла“, - говорит главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. По его словам, соседние автомобили не пострадали, из машины ничего не украли. Полиция сообщила, что свяжется с потерпевшими.
Происшествие произошло той же ночью, когда неизвестные разбили личный автомобиль министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.