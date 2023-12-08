ФОТО | Неизвестные разбили окна автомобиля главного редактора RusDelfi

„Соседка позвонила и сказала, что у нашего автомобиля выбиты стекла“, - говорит главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. По его словам, соседние автомобили не пострадали, из машины ничего не украли. Полиция сообщила, что свяжется с потерпевшими.