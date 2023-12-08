ФОТО | Ночью были разбиты окна личного автомобиля главы МВД

Читатель Delfi написал, что утром пошел гулять с собакой и заметил, что у одного автомобиля разбиты окна. Другие автомобили, по его словам, были не тронуты.

Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй подтвердил Delfi, что такое происшествие действительно имело место. По его словам, речь идет о личном автомобиле Ляэнеметса, которым пользуются также члены семьи министра.

„Не могу опровергнуть, но я не буду ничего комментировать. Пусть полиция делает свою работу“, - прокомментировал Õhtuleht сам Ляэнеметс.

Будет дополнено!

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