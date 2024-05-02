ВИДЕО | Кая Каллас: „я не говорила, что все жители Вырумаа — злые“. Правительство рассказало о новых решениях

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Каллас начала с того, что вчера исполнилось 20 лет со дня вступления Эстонии в ЕС. Это большой срок, нас слушают, наше мнение имеет значение. Мы получили свободу передвижения, экономики, инвестиций. Все это пришло не просто так. Этому предшествовала длительная и кропотливая работа. „ЕС — это не кто-то там в Европе. ЕС — это мы в той же степени, что французы или немцы. Не надо преуменьшать свою значимость“, — сказала премьер.

Каллас отметила, что в последнее время много оживления вызывают ее визиты в различные уголки Эстонии. „Из заголовков создается впечатление, будто я сказала, что все жители Вырумаа — злые. Нет. Я говорила только об этих встречах, которые в Выру проходят более напряженно, чем в других местах. Что меня особо беспокоит, это то, что там распространяются прямые ложные утверждения сродни российской пропаганде, целью которой является разобщить людей, зародить чувство страха, ненависти против наших союзников. Я знаю, что в Вырумаа это есть, но я все рано в любом случае буду ездить туда, как и во все остальные места в Эстонии, вне зависимости от того, что меня там ждет: цветы или сторонники EKRE. Все-таки я не премьер-министр только Харьюмаа и Рапламаа, но и всей страны“. Предысторию читайте ЗДЕСЬ.

На кабинетном заседании правительство приняло 18 решений, например, изменения в законе о защите детей, призванные сделать так, чтобы замечать нуждающихся в помощи детей как можно раньше; законе о чрезвычайной ситуации, чтобы улучшить готовность поставщиков жизненно важных услуг к кризисам; законе о бухгалтерском учете, чтобы публичный сектор полностью перешел на э-счета. Также было решено создать фонд оборонной промышленности, целью которого является усиление развития оборонной промышленности и улучшение обороноспособности Эстонии, одновременно с оживлением экономики.