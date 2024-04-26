ВИДЕО | Кая Каллас о своей встрече с народом: там очень сложная публика. Кричат, не дают ответить

Во вторник мы рассказывали о встрече премьер-министра Каи Каллас в понедельник вечером с местными жителями в Выруском доме культуры, где она с первой минуты подверглась критике со стороны примерно полусотни присутствовавших. Недостатка в крепких выражениях типа „тезисы Путина“ , „вы приглашаете сюда войну!“, „вы находитесь в другом измерении!“, не было.