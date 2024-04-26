Новости Эстонии
26.04.2024, 16:10

ВИДЕО | Кая Каллас о своей встрече с народом: там очень сложная публика. Кричат, не дают ответить

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на этой неделе побывала с рабочим визитом в Юго-Восточной Эстонии. Наибольший резонанс вызвала ее встреча с местными жителями в Выру, она выдалась бурной. Как вспоминает Кая Каллас, звучало много ложных утверждений, но ее не хотели слушать.

Во вторник мы рассказывали о встрече премьер-министра Каи Каллас в понедельник вечером с местными жителями в Выруском доме культуры, где она с первой минуты подверглась критике со стороны примерно полусотни присутствовавших. Недостатка в крепких выражениях типа „тезисы Путина“ , „вы приглашаете сюда войну!“, „вы находитесь в другом измерении!“, не было.

Когда запланированный на встречу час истек, Каллас подвела ее итог: „Вы смогли выместить на мне свои эмоции, и я надеюсь, что вам всем стало лучше“.

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RusDelfi
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