26.04.2024, 16:10
ВИДЕО | Кая Каллас о своей встрече с народом: там очень сложная публика. Кричат, не дают ответить(43)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на этой неделе побывала с рабочим визитом в Юго-Восточной Эстонии. Наибольший резонанс вызвала ее встреча с местными жителями в Выру, она выдалась бурной. Как вспоминает Кая Каллас, звучало много ложных утверждений, но ее не хотели слушать.
Во вторник мы рассказывали о встрече премьер-министра Каи Каллас в понедельник вечером с местными жителями в Выруском доме культуры, где она с первой минуты подверглась критике со стороны примерно полусотни присутствовавших. Недостатка в крепких выражениях типа „тезисы Путина“ , „вы приглашаете сюда войну!“, „вы находитесь в другом измерении!“, не было.