Новости Эстонии
23.04.2024, 13:25

Кая Каллас на встрече с местными жителями: „Вы смогли выместить на мне свои эмоции, и я надеюсь, что вам всем от этого стало лучше“

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Премьер-министр Кая Каллас в понедельник вечером встретилась с местными жителями в Выруском доме культуры, и с первой минуты подверглась критике со стороны примерно полусотни присутствовавших. Недостатка в крепких выражениях типа „тезисы Путина“ , „вы приглашаете сюда войну!“, „вы находитесь в другом измерении!“, не было. О том, как прошел визит Каллас в юго-восточную Эстонию - репортаж Maaleht.

Сначала Каллас выступила с короткой речью о ситуации с безопасностью и рассказала о необходимости расходов на оборону и о повышении налогов. „Все еще необходимо принимать сложные решения, чтобы свести доходы и расходы“, — сказала она.

После нескольких минут вступления люди могли задавать вопросы. От электронного голосования до налога на автомобили — людей интересовало все. Однако больше всего накал страстей подогревали две темы: расширение полигона Нурсипалу и возможное нападение со стороны России.

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