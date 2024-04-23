23.04.2024, 13:25
Кая Каллас на встрече с местными жителями: „Вы смогли выместить на мне свои эмоции, и я надеюсь, что вам всем от этого стало лучше“
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Кая Каллас в понедельник вечером встретилась с местными жителями в Выруском доме культуры, и с первой минуты подверглась критике со стороны примерно полусотни присутствовавших. Недостатка в крепких выражениях типа „тезисы Путина“ , „вы приглашаете сюда войну!“, „вы находитесь в другом измерении!“, не было. О том, как прошел визит Каллас в юго-восточную Эстонию - репортаж Maaleht.