14.06.2024, 10:44
„Ага, Дениска, ты попал!“. Лидер движения Koos снова подал в суд на комментатора
ФОТО: личный архив
Один из лидеров движения Koos Олег Иванов, даже находясь в России, продолжает подавать в суд на неугодных комментаторов. Денис Поляков — один из тех, кого политик хочет привлечь за клевету. История началась год назад, когда житель Таллинна прокомментировал пост в одной группе в социальной сети. Сейчас мужчина вместе с адвокатом смогли собрать доказательную базу и выиграли суд в первой инстанции. Поляков хочет предостеречь всех тех, кто продолжает слепо верить Иванову. Подробности — в RusDelfi.